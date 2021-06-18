Общество

Псковские архивисты опубликовали воспоминания ветерана о первых днях войны в Пскове

Государственный архив Псковской области присоединился к акции своих коллег из Самары «Читаем документы о войне». Как сообщается в Instagram-аккаунте учреждения, эта сетевая акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Псковские архивисты решили поделиться воспоминаниями участника партизанского движения, ветерана Михаила Чернова о первых днях войны в Пскове: «Вскоре потянулись и беженцы из Прибалтики… Сплошной поток с утра, чуть затихающий к ночи. Машины: грузовые и легковые, автобусы, повозки, но больше пешие. Военные, гражданские, мужчины, женщины, дети… В нашем колодце не стало хватать воды. И все это при непрерывных бомбежках, которые становились все чаще. Мы с ребятами как-то насчитали около 12 за сутки. Если поначалу бомбили только днем, то в последние дни не стало покоя и ночью. Город горел. Была объявлена эвакуация…».

Михаил Чернов родился 27 октября 1928 года в Пскове. Награжден медалями: «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.