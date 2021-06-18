В Великих Луках определили лучшее отделение филиала инфекционной больницы

В Великих Луках определили лучшее отделение филиала Псковской областной инфекционной больницы. Как сообщается в Instagram-аккаунте учреждения, голосование, в котором приняли участие 1800 человек, проходило в группе больницы в соцсети «ВКонтакте» с 12 июня по 15 июня включительно.
За призовые места и признание подписчиков боролись четыре отделения филиала «Великолукский»:
Призовые позиции распределились следующим образом:
Награждение победителей голосования дипломами и ценными подарками, предоставленными региональным отделением партии «Единая Россия» при личном участии депутата Госдумы Александра Козловского, состоялось 18 июня на территории филиала «Великолукский» в период торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня медицинского работника.