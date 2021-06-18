Общество

Псковичей приглашают создать «Огненную картину войны» 21 июня

«Волонтеры Победы» города Пскова смогут принять участие в международной акции «Огненные картины войны» 21 июня. Об этом сообщается в группе «Волонтеры Победы. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году «огненные картины» появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Участники акции создадут в каждом из них изображение из свечей, посвященное вкладу региона и его жителей в Великую Победу.

Чтобы принять участие в акции и помочь создать «огненную картину» по мотивам плаката к освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков необходимо подать заявку на мероприятие на сайте - dobro.ru/event/10074870.

Функционал волонтеров: помощь в отрисовке изображения на асфальте, помощь в расстановке и зажжении свечей.

Дата и время сбора: 21 июня, 17.00.

Место: площадка на набережной реки Псковы за областным центром семьи.