Общество

Минтруд оценил вероятность увольнения из-за нежелания прививаться

Глава Минтруда РФ Антон Котяков оценил вероятность увольнения соотечественников с работы из-за нежелания прививаться. Слова главы ведомства приводит ТАСС. Комментируя данный вопрос, министр отметил, что трудовое законодательство не предусматривает подобных норм. При этом он подчеркнул, что вопрос обязательной иммунизации в регионах является зоной ответственности властей субъектов РФ.

«Губернатор вправе принять решение: перевод на удаленку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию», — добавил Антон Котяков, отметив, что перевод на удаленный режим работы вводится с учетом эпидобстановки.