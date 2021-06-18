Общество

В Псковской области продолжается работа по предупреждению пожаров

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главному управлении МЧС России по региону, 19 июня сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову проведен профилактический рейд по предотвращению пожаров в жилом секторе по улицам Пешкова и Тимофеева. В ходе рейда с гражданами были проведены беседы на тему пожарной безопасности, распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности в количестве 30 штук. Проинструктировано под роспись 12 человек по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, газового оборудования, проведены разъяснительные беседы по соблюдению элементарных правил безопасности подрастающим поколением, доведена информация о важности приобретения первичных средств пожаротушения и автономных дымовых пожарных извещателей для обеспечения пожарной безопасности в домовладениях.

Также в ходе рейда проводилась работа по выявлению заброшенных земельных участков и использованию их не по назначению.

С гражданами проведена работа по информированию населения об эффективности и практической значимости мобильного приложения «МЧС России». Данное приложение было рекомендовано гражданам к установке.