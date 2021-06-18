Общество

Врачи назвали два признака приближающегося инсульта или тромбоза

Регулярный контроль уровня холестерина позволит снизить риск сердечных заболеваний и закупорки кровеносных сосудов. Высокий уровень холестерина обычно никак не проявляется и в большинстве случаев на него обращают внимание в чрезвычайных ситуациях, пишет Daily Expess.

Два наименее известных признака высокого холестерина в организме — это частые головные боли в затылке и боли в руках или ногах. Головную боль вызывает закупорка кровеносных сосудов вокруг головы, сообщают врачи клиники Medicover Hospitals: «Это происходит, когда кровеносные сосуды забиты холестериновыми бляшками. Если это не остановить, кровеносные сосуды могут разорваться и вызвать инсульт». Также накопление холестерина может закупорить кровеносные сосуды ног и рук и вызывать периодические боли или ощущение покалывания. Это признак того, что уровень холестерина у вас угрожающе высок.

Так называемый «хороший холестерин» называется так потому, что это липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые удаляют холестерин из сосудистых стенок и «чистят» артерии. А плохой холестерин может накапливаться в стенках артерий и образовывать бляшки, вызывать атеросклероз, тромбоз, провоцировать инсульт, сердечный приступ. Единственный способ узнать точное количество холестерина — сделать анализ крови. В Британском фонде сердца (BHF) рассказали, что для профилактики повышенного холестерина следует избегать продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров: пирогов, жареных продуктов, сосисок и жирных кусков мяса, сливочного масла. Вместо этого следует придерживаться диеты в средиземноморском стиле и есть больше злаков, фруктов, овощей и рыбы, а мяса — меньше, передает «Лента.ру».