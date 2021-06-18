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Общество

Молодые и «тяжелые» преобладают среди поступивших в псковскую инфекционку

20.06.2021 00:00|ПсковКомментариев: 1

В последние дни в Псковскую областную инфекционную больницу поступает много новых заболевших. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, в основном госпитализируются достаточно молодые люди. 

«Все тяжелые. Вирус мутировал», - написал губернатор и призвал жителей региона делать прививки. В настоящее время первую прививку сделали уже 68,6 тысяч жителей региона, из них 56,8 тысяч полностью завершили вакцинацию.

За минувшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заражения, выздоровел тридцать один человек. Количество жертв коронавируса выросло на одного человека, в связи с чем Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким.  

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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