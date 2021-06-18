Общество

Александр Братчиков: Труд медработников - яркий пример беззаветного служения людям

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!

От имени администрации города Пскова примите самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником ̶ Днем медицинского работника!

Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь. Многогранный труд медицинских работников всегда будет востребованным и уважаемым, он является ярким примером беззаветного служения людям, выполнения своего профессионального и гражданского долга.

Ваша работа требует не только высочайшей ответственности и глубоких знаний, мастерства, но и особых нравственных качеств: самоотверженности, мужества, терпения, милосердия и душевной чуткости. Вы вносите неоценимый вклад в развитие системы здравоохранения Псковщины и сохраняете лучшие традиции отечественной медицины.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в вашем нелегком и таком необходимом труде! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

С уважением и наилучшими пожеланиями», - говорится в поздравлении за подписью Александра Братчикова.