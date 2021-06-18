Общество

31 заболевший коронавирусом выздоровел за сутки в Псковской области

31 заболевший коронавирусом выздоровел за сутки в Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент проведено исследований – 405735 (984 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 38759( +64 за сутки). Выздоровело – 33017 (31 за сутки). Умерло – 442 (+0)

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Распределение по муниципалитетам:

Псков – 14109

Великие Луки – 6433

Бежаницкий район - 368

Великолукский район – 857

Гдовский район – 601

Дедовичский район – 799

Дновский район - 321

Красногородский район – 230

Куньинский район – 339

Локнянский район - 270

Невельский район – 1474

Новоржевский район – 488

Новосокольнический район – 992

Опочецкий район – 937

Островский район – 1930

Палкинский район – 418

Печорский район – 729

Плюсский район – 600

Порховский район – 1174

Псковский район – 3218

Пустошкинский район – 373

Пушкиногорский район - 366

Пыталовский район – 465

Себежский район – 614

Струго-Красненский район – 402

Усвятский район – 206

Иногородние (с 30.12.2020) - 46