31 заболевший коронавирусом выздоровел за сутки в Псковской области. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент проведено исследований – 405735 (984 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 38759( +64 за сутки). Выздоровело – 33017 (31 за сутки). Умерло – 442 (+0)
Распределение по муниципалитетам:
Псков – 14109
Великие Луки – 6433
Бежаницкий район - 368
Великолукский район – 857
Гдовский район – 601
Дедовичский район – 799
Дновский район - 321
Красногородский район – 230
Куньинский район – 339
Локнянский район - 270
Невельский район – 1474
Новоржевский район – 488
Новосокольнический район – 992
Опочецкий район – 937
Островский район – 1930
Палкинский район – 418
Печорский район – 729
Плюсский район – 600
Порховский район – 1174
Псковский район – 3218
Пустошкинский район – 373
Пушкиногорский район - 366
Пыталовский район – 465
Себежский район – 614
Струго-Красненский район – 402
Усвятский район – 206
Иногородние (с 30.12.2020) - 46