Общество

Администрация Пскова заказала благоустройство парка Гагарина

Администрация Пскова заказала благоустройство территории общего пользования парк им. Ю. Гагарина в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составила 16 млн 343 тыс. 758,71 рубля.

Фото из технического задания

Техническим заданием предусмотрены разработка грунта, устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, монтаж ограждения детской площадки. В парке среди прочего появятся детский игровой комплекс, качель с резиновым сиденьем, игровой комплекс типа «Пожарная машина», домик-беседка, карусель, песочница, скамейки. Значительная часть работ связана с устройством наружного освещения.

Окончание подачи заявок – 28 июня 2021 г. Окончание работ: 31 июля 2022 года.