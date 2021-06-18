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Общество

Сильная жара ожидается в Псковской области в ближайшие три дня

20.06.2021 12:27|ПсковКомментариев: 0

ГУ МЧС России по Псковской области сообщила об опасном явлении. 20 июня в 11.40 от псковских синоптиков получено предупреждение об опасном явлении.

21, 22, 23 июня по Псковской области ожидается сильная жара +35,+36 градусов.

Рекомендации для населения:

В помещении необходимо обеспечить проветривание – приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы (напольные, настольные) или кондиционеры.

Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и т.п.).

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, закрывать как можно больше поверхности кожи. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени.

Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию). В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. При посещении магазинов, кинотеатров и других объектов массового пребывания людей, необходимо отдавать предпочтение тем из них, где обеспечивается кондиционирование воздуха.

Снижению температуры тела способствует погружение рук и ног в холодную воду. При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами (80-100 мл), подолгу задерживая её во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ.

Если вы отдыхаете на пляже или просто у реки в жаркую погоду, всегда помните о том, что температура воздуха на солнце может достигать +50 градусов С и выше. В то же время температура воды составляет +22 С, +26 С. Таким образом перепад температур составляет от 25 до 30 градусов. Если после длительного нахождения на берегу, вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Теги: #ГУ МЧС Псковской области #погода #жара
Источник: Псковская Лента Новостей
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