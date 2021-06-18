Общество

Александр Котов: За каждой спасенной жизнью стоит нелегкий труд медицинских работников

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Псковской области!

От имени Псковского областного Собрания депутатов сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Быть медиком – значит, выбрать для себя путь служения и помощи людям. За каждой спасённой жизнью и излеченным больным стоит нелёгкий труд врачей, фельдшеров, медсестёр.

Профессия врача во все времена была востребована и уважаема обществом. В истории отечественной медицины есть немало примеров, когда, исполняя свой долг во имя сохранения жизни и здоровья людей, медики совершали настоящие подвиги. Безусловно, в ряду высочайших проявлений человеческого мужества и профессионализма стоит самоотверженный труд медицинских работников по противостоянию новой коронавирусной инфекции.

Сегодня, уже спустя год с начала пандемии, врачи по-прежнему находятся на передовой борьбы с опасной болезнью. В условиях новой реальности доктора и младший медицинский персонал каждый день, порой рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, лечат больных, выезжают на срочные вызовы, принимают пациентов, проводят обследования и вакцинацию. Спасибо, дорогие медики, за ваш профессиональный подвиг!

От всей души желаю вам, в первую очередь, здоровья и сил! Пусть время трудностей и испытаний скорее минует. Счастья, успехов и благополучия!», - говорится в тексте поздравления.