Общество

Митрополит пожертвовал мобильные комплексы для оказания медпомощи псковской больнице

Митрополит Псковский и Порховский Тихон пожертвовал мобильные комплексы для оказания медицинской помощи Псковской межрайонной больнице сегодня, 20 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу пожелать врачам от всех прихожан и всех христиан Псковской области мира и счастья, а также успехов в вашей нелегкой профессиональной деятельности!», - выступил митрополит Тихон.

Автомобили передаются Псковской областной больнице. В них есть все необходимое для проведения осмотров и оказания медицинской помощи, в том числе - аппарат для детского УЗИ и офтальмологическое оборудование.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова ответила словами благодарности митрополии за особое внимание к системе здравоохранения региона. «Сейчас мы должны помогать медикам всем миром», - подчеркнула вице-губернатор и добавила, что передача ключей от автомобилей символично происходит в день Святой Троицы у одноименного храма.

«Такие автомобили позволят врачам добираться даже в самые отдаленные деревни и села и позволят медикам работать более быстро и качественно», - добавила главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.