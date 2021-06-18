Общество

Медики из инфекционных больниц сыграли в пейнтбол на профсоюзной базе «Алоль»

Медиков из инфекционных больниц поздравили с профессиональным праздником. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного совета профсоюзов, председатель псковского профсоюзного объединения Игорь Иванов вместе с председателем Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжеликой Шундер поздравили медиков из Псковской городской и областной инфекционной больниц.

«Мы собирались на нашей профсоюзной базе «Алоль». Пейнтбол, веревочный парк, баня, солнце, озеро, море позитивных эмоций и хорошего настроения – хороший способ отметить профессиональный праздник! Когда спросил перед пейнтболом, не тяжело будет в 30 градусов играть в защитных костюмах, то мне справедливо ответили, что они в этих костюмах второй год работают. Спасибо медикам за их труд, за то, что они сохраняют наши жизни и здоровье! Главный врач Анастасия Повторейко умница! Всегда и везде на переднем крае, со своим коллективом. У нас настоящая профсоюзная семья, а солидарность сильнее заразы!», – подчеркнул Игорь Иванов.