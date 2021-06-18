Общество

Волонтеры ищут пропавшего мужчину в Псковской области

Волонтеры ищут пропавшего мужчину в Псковской области. Как сообщается в группе псковского поискового отряда «Лиза Алерт», пропал 62-летний Валерий Кошелев (1959 года рождения).

Житель деревни Пружинец, Пустошкинского pайона. 12 июня 2021 года ушел из дома в неизвестном направлении. Приметы: рост 172 см, плотного телосложения, волосы черные с сединой. Одежда: серая жилетка, черно-белая футболка, зеленые штаны, серые ботинки.

С собой была черная сумка через плечо. Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.