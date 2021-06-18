Общество

Проводимые избиркомом семинары позволят провести выборы на высоком уровне - Дмитрий Шахов

По приглашению председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова региональный Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в совещании, которое комиссия провела с представителями региональных отделений политических партий России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Основная тема - подготовка к проведению выборов в высший законодательный орган власти области –Псковское областное Собрание депутатов и одну из палат Федерального Собрания России – Государственную Думу.

«К сожалению, ситуация с коронавирусом неблагоприятная, поэтому выборы в любом случае пройдут с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер профилактики, примененных на выборах в 2020 году, пояснил участникам совещания глава облизбиркома Игорь Сопов. В связи с этим есть вероятность переноса ряда участков в другие места. Это, в частности, может коснуться участков, которые располагаются в учебных учреждениях», - сообщил Дмитрий Шахов.

Выступая перед участниками совещания, региональный омбудсмен напомнил, что право голосовать на выборах и право быть избранным в органы власти – это одно из фундаментальных прав человека и гражданина, признаваемого как Конституцией России, так и международным правом. При этом «главная цель любых выборов в демократической стране, чтобы каждый голос был учтен точно так, как выразил свое мнение избиратель». Поэтому он особо обратил внимание руководителей региональных отделений политических партий России, осуществляющих свою деятельность в Псковской области, на организацию профессионального наблюдения за процедурой голосования и подсчетом голосов.

«Тем более, в вашем распоряжении есть такие важные правовые механизмы как назначение членов участковых и иных избирательных комиссий как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса, а также наблюдателей. Надеюсь, что при содействии сотрудников аппарата областной избирательной комиссии и проводимых ими семинаров уровень знания избирательного законодательства у ваших представителей значительно повысится, а это позволит провести выборы на высоком уровне», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Уполномоченный по правам человека призвал руководителей и членов политических партий организовать в соответствии с действующим законодательством и с учетом защиты прав граждан в период коронавирусной угрозы к активной работе по разъяснению своих предвыборных программ среди избирателей, чтобы как можно большее их число пришло в день выборов на избирательные участки. Тем самым повысится легитимность законодательных органов власти, будет выше их авторитет среди граждан России.

Обращаясь к руководителям региональных отделений политических партий Дмитрий Шахов, подчеркнул: «Новейшая история показала, что политическая партия только тогда представляет собой реальную политическую силу, когда она не только знает, но и умеет, как проконтролировать все полученные голоса своих избирателей».