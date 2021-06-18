Общество

Обследовать дно советует псковичам МЧС перед купанием детей

Несколько дней подряд в Псковской области выдались жаркими, и желающих искупаться стало значительно больше. В связи с этим ГУ МЧС по Псковской области 20 июня напомнило некоторые меры предосторожности при отдыхе на воде. Даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде:

перед купанием следует отдохнуть;

не рекомендуется входить в воду разгоряченным;

не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки;

купаться следует в специально отведенных и оборудованных для этого местах;

перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;

никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу.

Особенно внимательно следует относиться к безопасности детей. Прежде всего, она обеспечивается правильным выбором места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности. Для купания выбирается неглубокое место с пологим и свободным от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследовать дно должен взрослый, умеющий хорошо плавать и нырять. Купание детей может проводиться только под контролем взрослых.

Очевидцам какого-либо происшествия на воде, прежде чем попытаться оказать помощь, советуем оценить свои силы и возможности. Если вы в них не уверены, то не стоит подвергать опасности и свою жизнь. А чтобы помощь подоспела в кратчайшие сроки, следует знать номера – «01» и «112».