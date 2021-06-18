Общество

Жителей острова Залита проинструктировали о мерах пожарной безопасности

Жителей острова им. Залита проинструктировали по мерам пожарной безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для профилактики правонарушений в области пожарной безопасности сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам совместно с представителями ОМВД России по Псковскому району провел рейд на территории Залитских островов Псковского района.

В ходе рейда с местным населением проведена работа, в ходе которой особое внимание уделено разъяснению требований пожарной безопасности в пожароопасный период. До граждан доведен порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, дополнительно разъяснены меры пожарной безопасности в быту, приведены примеры пренебрежения мерами пожарной безопасности, которые впоследствии привели к пожарам.

Среди жителей распространены памятки о предусмотренной законом ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, в том числе, если такие нарушения повлекли возникновение пожара.