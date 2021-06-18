Общество

Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников сообщил о критической ситуации с коронавирусом в Псковской области. «Вынужден сообщить, что ситуация с количеством госпитализированных с коронавирусом становится критической», - сообщил глава региона в своем инстаграм-аккаунте в воскресенье.

На сегодняшний день реанимация Псковской областной инфекционной больницы переполнена, количество коек на пределе. «При этом привозят, по большей части, молодых людей от 20 до 45 лет в крайне тяжелом состоянии. У каждого уже вторая стадия развития новой коронавирусной инфекции, при этом на первой у них не было никаких признаков COVID19, и болезнь развивается очень стремительно. Сейчас в тяжелом состоянии находятся 97 человек, из них 1 ребенок 10-ти лет», - написал Михаил Ведерников.

«Самое страшное, что в инфекционной больнице кислородная станция работает на пределе. Подача рассчитана, в основном, на реанимацию. Но сейчас ВСЕ пациенты инфекционной больницы нуждаются в кислороде. И станция не справляется с такой нагрузкой. В ближайшее время, если ситуация будет развиваться и дальше так, нам придется перепрофилировать койки в других больницах!»,- сообщил губернатор.

«Ситуация в регионе ухудшается гораздо быстрее, чем мы предполагали. Я прошу каждого из вас сделать все возможное, чтобы обезопасить себя от коронавируса, прежде всего - записаться на вакцинацию. Мы делаем все, что в наших силах. Помогите и вы нам! Берегите себя!»,- заключил Михаил Ведерников.