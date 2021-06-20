Общество

Кинологи псковского УФСИН отмечают профессиональный праздник

Специалисты-кинологи уголовно-исполнительной системы отмечают 21 июня профессиональный праздник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Люди этой профессии обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств, находящихся на объектах УИС, патрулируют учреждения, разыскивают и задерживают бегущих из-под охраны, ищу наркотики и взрывчатые вещества, участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях, рассказали в ведомстве.

«Пройдя длительный и трудный путь становления и совершенствования, кинологические подразделения органов внутренних дел, внутренних войск и уголовно-исполнительной системы России на всех этапах развития общества вносили большой вклад в обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью», - подчеркнули в пресс-службе управления.

Сегодня в кинологической службе УФСИН России по Псковской области в составе караулов и дежурных смен несут службу около 100 специалистов-кинологов, и каждый из них имеет свою служебную собаку.