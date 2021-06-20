Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
«Зенча» идем на завод
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
Ужин на свежем воздухе
Профсоюзный акцент
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
Есть к чему стремиться
чем занять ребенка летом
юность в сапогах
 
 
 
ещё Общество 20.06.2021 22:2720 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 21.06.2021 11:000 Фотофакт: Уличный термометр в Пскове показал +46°C 21.06.2021 10:520 Кинологи псковского УФСИН отмечают профессиональный праздник 21.06.2021 10:360 Жителя Палкинского района отправили в колонию за неуплату алиментов 21.06.2021 10:130 Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк 21.06.2021 09:120 Псковский Росреестр приостановил личный прием граждан
 
 
 
Самое популярное 16.06.2021 13:232 Псковского предпринимателя похитили ради выкупа 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 15.06.2021 15:512 Аномальная жара ожидается в Псковской области 20.06.2021 22:2720 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 14.06.2021 11:4911 Аналитики рассказали, кому в Псковской области готовы платить до 65 тысяч рублей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кинологи псковского УФСИН отмечают профессиональный праздник

21.06.2021 10:52|ПсковКомментариев: 0

Специалисты-кинологи уголовно-исполнительной системы отмечают 21 июня профессиональный праздник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Люди этой профессии обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств, находящихся на объектах УИС, патрулируют учреждения, разыскивают и задерживают бегущих из-под охраны, ищу наркотики и взрывчатые вещества, участвуют в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях, рассказали в ведомстве.

«Пройдя длительный и трудный путь становления и совершенствования, кинологические подразделения органов внутренних дел, внутренних войск и уголовно-исполнительной системы России на всех этапах развития общества вносили большой вклад в обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью», - подчеркнули в пресс-службе управления.

Сегодня в кинологической службе УФСИН России по Псковской области в составе караулов и дежурных смен несут службу около 100 специалистов-кинологов, и каждый из них имеет свою служебную собаку.

Теги: #УФСИН #праздник #кинологи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Болеете ли вы за наших на чемпионате Европы по футболу?
В опросе приняло участие 406 человек
21.06.2021, 11:310 Разыскиваемый в России мужчина нашелся, благодаря краже сыра в Пскове 21.06.2021, 11:210 Пьяные водители попались полицейским в Пскове и трех районах области 21.06.2021, 11:130 За кражу телефона из примерочной будут судить 22-летнего псковича 21.06.2021, 11:130 Два стадиона появится в Стругах Красных до конца лета
21.06.2021, 11:090 Воркаут-движение поделилось итогами подготовки псковичей к ГТО 21.06.2021, 11:000 Фотофакт: Уличный термометр в Пскове показал +46°C 21.06.2021, 10:540 Мотоциклист пострадал при опрокидывании в Порховском районе 21.06.2021, 10:520 Кинологи псковского УФСИН отмечают профессиональный праздник
21.06.2021, 10:460 Автомобилист из Петербурга врезался в дерево в Плюсском районе. ФОТО 21.06.2021, 10:441 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев об итогах театрального сезона в Пскове 21.06.2021, 10:430 За мной будете? 21.06.2021, 10:360 Жителя Палкинского района отправили в колонию за неуплату алиментов
21.06.2021, 10:230 Младенец пострадал в тройном ДТП в Печорском районе 21.06.2021, 10:130 Псковичей приглашают на бесплатные экскурсии в Корытовский лесопарк 21.06.2021, 10:030 «Газель» сгорела в Новосокольническом районе 21.06.2021, 09:450 «АвтоВАЗ» начнет производство более дорогих автомобилей
21.06.2021, 09:230 Госсистема онлайн-мониторинга экологической ситуации появится в России 21.06.2021, 09:210 Водитель моторной лодки зацепил купающуюся женщину на реке Великой 21.06.2021, 09:181 «Новые люди» предлагают освободить малый бизнес от контрольно-кассовых терминалов 21.06.2021, 09:120 Псковский Росреестр приостановил личный прием граждан
21.06.2021, 09:073 Три человека утонули в Псковской области за выходные 21.06.2021, 09:001 Факторинг: отсрочка платежа отменяется 21.06.2021, 08:500 Жара спадет на 3-4°C на Северо-Западе России 24-25 июня 21.06.2021, 08:390 Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день при жаре в офисе
21.06.2021, 08:260 В Пскове не работает светофор на перекрестке улиц Труда и Звездной 21.06.2021, 08:150 В России предложили прописать срок замены запчастей для техники ради сокращения отходов 21.06.2021, 08:000 Минэк требует сократить число запрещенных неисправностей автомобилей 21.06.2021, 07:471 До 36 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 июня
21.06.2021, 07:330 Эксперт рассказал, когда ждать спада заболеваемости COVID-19 21.06.2021, 07:160 В России прорабатывают создание новых форм занятости 21.06.2021, 07:000 В честь дня рождения «Супер фитнес» подготовил для псковичей скидку на здоровье и красоту 21.06.2021, 06:560 69 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области
20.06.2021, 23:260 Водитель пострадал в столкновении грузовика «Даф» с «Киа» в Пыталовском районе 20.06.2021, 23:040 «Псковпассажиравтотранс» потратит до 250 тысяч рублей на пластиковые таблички 20.06.2021, 22:2720 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 20.06.2021, 21:270 Грузовик съехал в кювет в Плюсском районе, пострадал человек
20.06.2021, 20:560 Обследовать дно советует псковичам МЧС перед купанием детей 20.06.2021, 20:170 В Гдове отремонтируют дорогу в переулке за 3,4 млн рублей 20.06.2021, 19:370 Жителей острова Залита проинструктировали о мерах пожарной безопасности 20.06.2021, 18:570 Из-за жары Ботанический сад в Петербурге закрывает оранжереи
20.06.2021, 18:280 Улицу Набережную отремонтируют в Опочке за 4,4 млн рублей 20.06.2021, 18:060 Банком данных исполнительных производств псковичи воспользовались более 120 тысяч раз 20.06.2021, 17:580 Проводимые избиркомом семинары позволят провести выборы на высоком уровне - Дмитрий Шахов 20.06.2021, 17:311 Сразу двух водителей без прав нашли сотрудники полиции на месте ДТП под Псковом. ФОТО
20.06.2021, 17:170 Волонтеры ищут пропавшего мужчину в Псковской области 20.06.2021, 16:320 Полицейский покончил с собой у здания посольства Туркмении в Москве 20.06.2021, 16:132 Статью Путина к 80-летию начала Великой Отечественной опубликуют в Германии 20.06.2021, 15:460 Медики из инфекционных больниц сыграли в пейнтбол на профсоюзной базе «Алоль»
20.06.2021, 15:100 Губернатор поздравил всех православных христиан с праздником Святой Троицы 20.06.2021, 14:350 Пьяный водитель на трассе под Невелем выехал на встречную полосу и травмировал двух человек 20.06.2021, 14:0410 Минтруд допустил отстранение от работы непривитых сотрудников 20.06.2021, 13:405 Митрополит пожертвовал мобильные комплексы для оказания медпомощи псковской больнице
20.06.2021, 13:320 «Опель» наехал на пешехода на АЗС в Гдове 20.06.2021, 13:150 День рождения матери Пушкина в Михайловском будут праздновать три дня 20.06.2021, 12:530 Александр Котов: За каждой спасенной жизнью стоит нелегкий труд медицинских работников 20.06.2021, 12:270 Сильная жара ожидается в Псковской области в ближайшие три дня
20.06.2021, 12:218 В Москве наблюдаются повторные заражения COVID-19 среди переболевших и вакцинированных из-за индийского штамма 20.06.2021, 12:040 Администрация Пскова заказала благоустройство парка Гагарина 20.06.2021, 11:241 31 заболевший коронавирусом выздоровел за сутки в Псковской области 20.06.2021, 11:020 Продолжается розыск пропавшего в 2019 году пожилого жителя Псковского района
20.06.2021, 10:290 Путин пообещал новую модель оплаты труда в здравоохранении 20.06.2021, 10:160 Александр Братчиков: Труд медработников - яркий пример беззаветного служения людям 20.06.2021, 09:450 Впервые в Печорах на органном концерте прозвучит дуэт органа и гитары 20.06.2021, 09:170 Благодаря медработникам мы справляемся с вирусом – Михаил Ведерников
20.06.2021, 00:070 Врачи назвали два признака приближающегося инсульта или тромбоза 20.06.2021, 00:005 Молодые и «тяжелые» преобладают среди поступивших в псковскую инфекционку 19.06.2021, 23:064 Народ и армия в «Единой» 19.06.2021, 21:220 В Псковской области продолжается работа по предупреждению пожаров
19.06.2021, 21:140 Сборная Германии обыграла Португалию в матче Евро 19.06.2021, 20:150 Писатель Слава Сэ умер от COVID-19 19.06.2021, 19:501 Минтруд оценил вероятность увольнения из-за нежелания прививаться 19.06.2021, 19:260 Псковичей приглашают создать «Огненную картину войны» 21 июня
19.06.2021, 19:043 Обязательную вакцинацию от коронавируса для чиновников вводят в Петербурге 19.06.2021, 18:529 Александр Козловский: Главная задача – сформировать вместе с гражданами детальную программу действий 19.06.2021, 18:430 Псковские футболисты проиграли петербуржцам в тридцатиградусную жару 19.06.2021, 18:240 Взрывы из-за пожара на складе пиротехники зафиксированы в Москве
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.