Общество

Жителя Палкинского района отправили в колонию за неуплату алиментов

46-летнему жителю Палкинского района, осужденному за неуплату алиментов, заменили наказание в виде исправительных работ на лишение свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В январе 2021 года мужчину осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, а именно за неоднократную неуплату родителем средств на содержание несовершеннолетних детей. Ему назначили наказание в виде 4 месяцев исправительных работ.

Однако на протяжении полугода осужденный регулярно нарушал порядок и условия отбывания назначенного наказания: без уважительных причин не выходил на работу, не являлся на отметку в инспекцию. Из назначенных 4 месяцев исправительных работ он отбыл лишь 1 месяц 15 суток. «Такое поведение в период отбывания назначенного наказания недопустимо, в связи с чем мужчина признан лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания», - отметили в ведомстве.

Прокуратура Палкинского района в суде поддержала представление начальника Островского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области о замене назначенного наказания.

С учетом позиции прокурора решением суда осужденному заменили неотбытое наказание в виде исправительных работ на лишение свободы на срок 25 суток с отбыванием наказания в колонии-поселении.