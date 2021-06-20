Общество

Взыскание алиментов в России переведут в онлайн к 2023 году

Процедура взыскания алиментов к 2023 году должна быть переведена в электронный вид и будет осуществляться дистанционно, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удаленно. Таким образом, государство защитит интересы и права ребенка», - цитирует слова Чернышенко «Интерфакс».

По его словам, в рамках цифровой трансформации Минцифры и ФССП будет выстроена система электронного межведомственного взаимодействия, в том числе с банками, работодателями, а также обеспечено безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов.

Кроме того, к 2023 году предполагается реализовать возможность подачи иска в мировой суд через портал госуслуг. «Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», - пояснил Чернышенко.