Общество

Анастасия Повторейко призвала псковичей вакцинироваться от COVID-19

Главный внештатный пульмонолог Псковской области, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко призвала всех жителей региона вакцинироваться от коронавируса.

«Уважаемые жители Пскова и Псковской области, призываем к вакцинации. Это призыв врача, это призыв клинициста, это призыв человека, который находится на передовой с марта 2020 года. Это призыв всего врачебного сообщества. Мы устали, мы работаем на пределе своих жизненных сил и возможностей», - отметила она.

Анастасия Повторейко указала на то, что здравоохранение вступает в новый этап борьбы с коронавирусом. «Мы просто обязаны помочь друг другу. Нам нужна помощь. Услышьте нас», - добавила она.