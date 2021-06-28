Общество

Для Псковского района 2020 год стал периодом переворота в сознании — Наталья Федорова

Для Псковского района коронавирусный 2020 год стал периодом осмысления, поиска новых подходов и эффективного использования возможностей. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя свой отчет об итогах деятельности муниципалитета за прошлый год.

«Год был действительно непростой, приходилось перестраиваться на ходу. Это были неординарные решения, совершенно другие условия, но, несмотря на все сложности того периода, мы достойно прошли этот год и справились с испытаниями», - подчеркнула глава района. Работа администрации, по словам Натальи Федоровой, не прекращалась ни на день, «и темпы были такими же, как и прежде, а, может, даже и выше». Мало того, несмотря на пандемию, перед новым годом были открыт детский сад на 270 мест в Неелово и обновленный Родинский ДК,

«В разных сферах деятельности приходилось искать новые решения и новые формы работы. Культура, например. Это ж был нонсенс — после массовых мероприятий столкнуться с такими жесткими ограничениями, когда нельзя ничего. Поэтому перешли в онлайн, в соцсети. В то же время для всех, в том числе для сферы образования, это был период осмысления, поиска нового, период повышения квалификации и эффективного использования возможностей. За это время творческие коллективы могли обновить репертуар, найти новых участников и зрителей», - рассказала Наталья Федорова.

Этот период, по ее словам, не прошел для Псковского района впустую. «Где-то это дало переворот с сознании. Поэтому, с одной стороны, ограничения ударили по всем сферам, а с другой позволили пересмотреть подходы к работе», - резюмировала глава района.