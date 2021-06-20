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Общество

Обладатели карт «Мир» СберБанка получили доступ к Mir Pay

21.06.2021 15:19|ПсковКомментариев: 0

СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Зарегистрировать в Mir Pay для оплаты со смартфона можно любую карту «Мир» Сбербанка – как контактную, так и бесконтактную. Чтобы оплатить покупку, достаточно просто разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого необязательно. А для оплаты покупок на сумму до 1000 рублей разблокировка смартфона не потребуется, достаточно только активировать экран.

«Mir Pay стал уже третьим решением для держателей карт "Мир" СберБанка, предпочитающих оплачивать покупки смартфоном. Помимо Mir Pay, клиентам банка доступны бесконтактные платежи через SberPay и Samsung Pay. При этом каждое решение предоставляет особенный пользовательский опыт, что позволяет каждому пользователю выбрать оптимальное для себя», - рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

По словам коммерческого директора платежной системы «Мир» Дмитрия Бувина, Mir Pay сегодня поддерживает все актуальные возможности мобильного платежного сервиса.

«Его пользователям доступна быстрая, удобная и безопасная оплата со смартфона за покупки и услуги, а также оплата проезда в транспорте на всех устройствах, принимающих оплату бесконтактными банковскими картами "Мир". В метрополитенах Москвы и Петербурга оплата через Mir Pay – самый выгодный на сегодняшний день способ оплаты проезда», - отметил Дмитрий Бувин.

Теги: #банковские карты #Сбер #мир
Источник: Псковская Лента Новостей
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