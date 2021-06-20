Общество

Определен поставщик новых причалов на острова в Псковском районе

Определена организация, который поставит и смонтирует трех плавучих понтонных причала в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте закупок, они будут установлены в деревне Толбица, на острове Залита, острове Белов в рамках проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» - «Общее чудское озеро 2», реализуемого в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020»

Заказчик - администрация Псковского района. Начальная цена составляла 3 млн 867 тыс. 590,67 рублей. Победителем торгов стал Искоростенский С. Н. с предложением 3 млн 152 тыс. 86,52 руб. Второе место заняла заявка ООО «Маринпласт Северо-Запад» с ценой 3 млн 171 тыс. 424,47 руб.

Понтоны должны быть укомплектованы береговыми трапами, швартовочными устройствами (кнехтами), причалами-разделителями. Крепление - якорное. Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания контракта.