Общество

Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день из-за жары

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении достигает 28,5°C и на два часа — при 29°C. При повышении температуры до 30,5°C ведомство советует сократить рабочий день на четыре часа, передает «Коммерсантъ».

«Установившаяся на большей части территории Российской Федерации жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования», - говорится в сообщении ведомства.

Также Роспотребнадзор рекомендовал организовать рациональный режим работы во избежание перегревания организма.

Продолжительность периодов непрерывной работы на открытом воздухе при температуре 32,5°C должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом на 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать четырех-пяти часов для людей, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и полутора-двух часов для тех, кто ее не имеет.

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В ведомстве отметили, что работа на улице при температуре воздуха свыше 32,5°C считается опасной. В таких случаях следует изменить график, перенеся работы на утро или вечер.