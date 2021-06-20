Общество

«Лучи Победы» увидят жители Пскова и Великих Лук 22 июня

«Лучи Победы» увидят жители Пскова и Великих Лук 22 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В Пскове и Великих Луках по случаю Дня памяти и скорби городские прожекторы изменят траекторию своего свечения и в 23.00 устремят в небо "Лучи Победы". К акции присоединится и авиация — самолеты над областью в этот день будут летать с включенными фарами», - говорится в сообщении.

В числе патриотических мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, — акция «Свеча памяти». Зажечь свою «свечу памяти» в этом году можно как очно у любого военного мемориала, так и в режиме онлайн на сайте деньпамяти.рф.

Также жители региона могут принять участие во всероссийской акции «Аист на крыше». Для этого нужно спеть одноименную песню на музыку Давида Тухманова и записать исполнение на видео. Сделать это можно, например, около военного мемориала. Ролик следует выложить в любую социальную сеть, сопровождая пост хештегами #АистНаКрыше, #ЗаМирноеНебо, #АистНаКрыше22июня.

Традиционно 22 июня жители Псковской области смогут почтить память о жертвах войны минутой молчания. Акция будет проводиться повсеместно в 12.15.