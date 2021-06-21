Общество

Время работы пункта вакцинации от COVID-19 продлили в великолукском «Апельсине»

Время работы пункта вакцинации от COVID-19 продлили в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках с 21 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 20.00 в будние дни, в выходные – с 11.00 до 14.00. Сделать прививку в пункте вакцинации в ТЦ «Апельсин» можно без предварительной записи.

«Помните, только прививка является самым эффективным средством защиты от инфекции и гарантирует безопасность в условиях пандемии! Будьте ответственны! Отказ от вакцинации ведет к дальнейшему распространению и мутациям вируса. Берегите себя!» - отметили в администрации.