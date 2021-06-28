Общество

Наталья Федорова: Отчет за год — это не формальность, а большая ответственность

«Это не формальность, не протокольное мероприятие, а большая ответственность перед жителями района и перед депутатами, представляющими их интересы», - так глава Псковского района Наталья Федорова воспринимает ежегодную процедуру, когда глава муниципалитета на сессии районного Собрания отчитывается о своей работе за год.

Она не согласилась с тем, что ежегодный отчет главы района перед депутатами - это формальная процедура, когда произносятся очевидные вещи, а острых вопросов не задается, и что от этой формы отчетности надо уходить, например, переводя ее в режим онлайн.

Прежде всего, Наталья Федорова отметила, что «обсуждение отчета - достаточно серьезная, эмоциональная, бурная процедура». Также она высказала мнение, что «не всегда надо ломать все традиционное». «Использовать дополнительные формы, может, и нужно — все-таки, как показывает практика, не все жители хорошо осведомлены о работе властей района, у разных возрастных групп разные источники информации. Но традиционную форму отчета главы района - на сессии районного Собрания - я бы отметать не стала. Это не формальность, не протокольное мероприятие, а большая ответственность перед жителями, перед депутатами, которые представляют их интересы», - отметила Наталья Федорова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Также отчет главы на сессиях районного Собрания она считает «хорошей формой работы, потому что в ходе подготовки к отчету происходит важный анализ, отработка с каждой фракцией проблемных вопросов и выстраивание работы на перспективу». «Поэтому считаю, что эта форма работы приемлема и должна иметь продолжение», - заключила глава муниципалитета.