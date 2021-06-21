Общество

Александр Бастрыкин направил приветствие участникам водного похода в Псковской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин адресовал приветствие организаторам и участникам водного похода, старт которого намечен на 22 июня в Псковской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Участниками патриотического мероприятия, которое проводится в год 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца Александра Невского, станут ветеран петербургского спецназа, кавалер ряда государственных наград, сотрудник Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Николай Евтух, ряд его сослуживцев – члены Союза ветеранов спецназа «Тайфун», а также сотрудники следственного управления СК России по Псковской области.

«Сложный маршрут будет проходить в течение нескольких дней через реку и озера в Псковской области и максимально приближен к месту сражения русской рати, возглавляемой Александром Невским, против войск Ливонского ордена на Чудском озере. А начало похода запланировано на раннее утро 22 июня, ставшего для России Днем памяти и скорби», - отметили в ведомстве.

В своем приветствии Александр Бастрыкин выразил уверенность в значимости мероприятия для укрепления духа патриотизма среди молодежи, для которых участники похода являются примером мужества, выразив слова поддержки всем членам команды: «В день 80-летия начала Великой Отечественной войны – одного из самых печальных и трагических событий для нашей страны – в память о подвиге советского народа в Псковской области будет дан старт водному походу… Группа выдвинется с первыми лучами солнца, отдавая дань глубокого уважения нашим предкам – поколению, сумевшему разгромить немецко-фашистских захватчиков, вероломно напавших на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года…Так совпало, что 2021 год является и годом 800-летия со дня рождения князя и полководца Александра Невского, имя которого гордо носит наш первый кадетский корпус. Продолжая работу по увековечиванию героических подвигов великих полководцев и флотоводцев, участники водного похода приняли решение приурочить мероприятие и к этому событию в отечественной истории».

Александр Бастрыкин отметил, что это уже не первый марш-бросок Николая Евтуха и его коллег, приуроченный к важным для страны историческим событиям. «В прошлом году он, человек с тяжелейшим боевым ранением, лишившим его возможности ходить и изменившим его жизнь навсегда, совместно со своими товарищами и коллегами в Год Памяти и Славы успешно совершил длительный велопробег из Санкт-Петербурга в Псковскую область, а еще раньше покорил Эльбрус. Уверен, что и в этот раз Николай Евтух и вся команда также успешно выполнят непростую задачу, еще раз доказав, что сила воли, мужество, взаимовыручка и стремление к поставленным целям – одни из главных качеств для каждого человека», - сказал он.

Руководитель СК России подчеркнул, что всецело поддерживает подобные инициативы, увековечивающие отвагу и подвиги полководцев и флотоводцев, доблесть советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«Убежден, что для наших офицеров, учащихся кадетских корпусов, студентов академий Следственного комитета это памятное мероприятие будет еще одним примером небезразличного отношения к сохранению нашего богатого наследия, культурных ценностей и исторической правды. Искренне желаю всем участникам и организаторам похода крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов и неиссякаемой энергии. Пусть выбранный маршрут станет очередным напоминанием о несгибаемости и героизме наших предков во имя страны и народа, а также примером выдержки, стойкости и силы духа для молодежи. Пусть ваши волевые качества, умение проявлять непоколебимость в любой ситуации, патриотизм и приверженность офицерским традициям всегда остаются примером для будущих офицеров и защитников Отчизны», - добавил он.