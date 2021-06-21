Общество

Почти 170 кг наркотиков изъято в СЗФО с применением служебных собак

21 июня специалисты-кинологи отмечают свой профессиональный праздник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, на сегодняшний день в таможенных органах СЗТУ 8 кинологических подразделений, в рядах которых работают 108 служебных собак, в основном лабрадоры-ретриверы и спаниели.

Таможенные собаки обучены на поиск различных видов контрабанды: наркотических средств, оружия, боеприпасов, табачной продукции и даже денежных знаков. Например, только за 5 месяцев 2021 года с помощью специалистов-кинологов выявлено более 137 тысяч евро, 11 тысяч долларов и 355 тысяч рублей, незаконно перемещаемых через границу ЕАЭС.

С начала 2021 года при участии кинологов из незаконного оборота изъято более 168 килограммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров. Обнаружено более 52 тысяч блоков сигарет и 157 килограммов табачных смесей.

«В Псковской и Выборгской таможнях служебные собаки помогли выявить 8 единиц нелегально перемещаемого оружия, – рассказала начальник кинологической службы Северо-Западной оперативной таможни Наталья Буханист.

Всего с января по май 2021 года кинологи СЗТУ со своими подопечными привлекались к мероприятиям таможенного контроля, оперативно-розыскным и совместным с иными правоохранительными органами мероприятиям более 4 тысяч раз, возбуждено 47 уголовных дел и 130 дел об административных правонарушениях.

Таможенные кинологи вместе со служебными собаками регулярно проходят профессиональное обучение и участвуют в профильных семинарах. Ежегодно, как на базе ФТС России, так и на всероссийском уровне среди прочих ведомств, таможенники со служебными собаками принимают участие в кинологических соревнованиях и чемпионатах, где демонстрируют свое мастерство и профессиональные навыки.

Как напомнили в СЗТУ, изначально 21 июня отмечался день кинологов МВД, но со временем стал праздником для всех специалистов по работе с собаками, в том числе и для кинологов таможни. Сегодня кинологи со своими четвероногими помощниками являются незаменимой частью в обширной структуре таможенных органов: собаки разыскивают самые изощренные тайники контрабандистов, помогают обнаружить то, что не видно человеческому глазу. Помимо этого, служебные собаки с хозяевами встречают людей в аэропортах и по-своему являются «лицом» таможни.