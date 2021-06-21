Общество

Москалькова сочла «нечестной игрой» дискриминацию непривитых работников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает множество обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», - сказала Москалькова в эфире радио «Вести FM».

В связи с этим омбудсмен заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой». «Я считаю, что такое стимулирование прививки - это нечестная игра, нечестная акция», - заявила он.

При этом на отметила, что «конечно, идея сама по себе правильная - оградить общество», но «механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз, боязнь».

«Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям (вакцинироваться – ред.)», - добавила омбудсмен.

На днях на фоне сообщений из ряда регионов о введении обязательной вакцинации отдельных групп работников министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации.