Общество

К Международной акции «Огненные картины войны» присоединился Псков. ФОТО

К Международной акции «Огненные картины войны» присоединились «Волонтеры Победы» города Пскова сегодня, 21 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в областном центре акция проходит на набережной реки Псковы, неподалеку от Советского моста. В мероприятии принимают участие вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, глава Пскова Елена Полонская, детский региональный омбудсмен Наталия Соколова и руководитель исполкома псковского отделения «Единой России» Максим Адамчук.

Участники мероприятия при помощи горящих свечей создали «огненную картину» по мотивам плаката к освобождению Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Напомним, в этом году такие картины появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Участники акции создадут в каждом из них изображение из свечей, посвященное вкладу региона и его жителей в Великую Победу.