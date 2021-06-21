Общество

Александр Козловский стал участником акции «Огненные картины войны» в Великих Луках

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский вместе с другими великолучанами присоединился к международной акции «Огненные картины войны», посвященной 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

В Великих Луках акция состоялась на площади Александра Матросова 21 июня, накануне Дня памяти и скорби. Это место для проведения мероприятия было выбрано неслучайно. Активисты местного отделения «Единой России» совместно с волонтерами Победы из свечей выложили «огненную картину» с изображением силуэта памятника Герою Советского Союза Александру Матросову. Монумент можно увидеть на одноименной площади.

«День начала Великой Отечественной войны – самый скорбный день в истории нашей страны. Мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей Родины, за мирное небо над нашими головами. Вспоминаем и тех, кто в послевоенные годы восстанавливал нашу страну. Сегодняшняя акция – это благодарность поколению победителей», – сказал Александр Козловский и отметил символичность сюжета «огненной картины», зажженной в Великих Луках. «Наш город неразрывно связан с именем Александра Матросова, а памятник Герою давно стал одним из символов Великих Лук», – подчеркнул парламентарий.

«Мир должен быть обязательно! Без злобы и войны. Он должен быть справедливым, чистым и добрым. Наши свечи зажигаются в память и в честь будущего мира», – сказала директор гимназии имени С. Ковалевской, депутат городской Думы Татьяна Фомченкова.

В свою очередь заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Константин Максимов подчеркнул, что эта акция свидетельствует о том, что современная молодежь помнит о героических подвигах дедов и прадедов во время войны.

Завершилась акция «Огненные картины войны» минутой молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Акция прошла во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести.