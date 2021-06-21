Общество

Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится отвлекаться на работу

Почти каждому пятому россиянину в отпуске приходится выполнять рабочие задачи, сообщает РИА Новости со ссылкой исследование платформы для удаленной работы Zlaker. Исследование было проведено среди 1 тысячи респондентов в разных регионах России.

«Регулярно приходится возвращаться к рабочим задачам 22% опрошенным. Еще 39% отвлекаются на работу в случае неотложных обстоятельств», - сказано в сообщении. При этом у 30% сам характер профессиональной деятельности не предполагает внеурочных подключений из отпуска, и лишь 9% не отвлекаются на работу из принципа, что бы ни случилось.

Согласно исследованию, 75% респондентов готовы работать сверхурочно, чтобы собрать необходимую на отдых сумму. Однозначно не готовы жертвовать свободным временем ради отпуска 9% опрошенных.

Остальные 16% опрошенных ответили «скорее нет» на вопрос, готовы ли они брать дополнительные подработки, чтобы накопить на отпуск.