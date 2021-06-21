Общество

Токсиколог рассказал об опасности средств от насекомых

Опасность для человека представляет не само средство для отпугивания насекомых, а побочные продукты, которые возникают при его применении. Об этом 22 июня рассказал токсиколог Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik, пишут «Известия».

Он указал на опасность спиралей против комаров, которые с помощью дыма отгонять комаров. Эксперт напомнил, что использовать их можно только на открытом воздухе.

«Если их сжигать дома, то будут неприятные продукты горения. Они будут накапливаться, вызывать головную боль и все такое прочее. Летального исхода не будет, но вы будете плохо себя чувствовать, причем из-за продуктов горения, а не самого репеллента», - рассказал специалист.

Также Водовозов посоветовал устанавливать фумигаторы подальше от места сна, чтобы избежать реакции на запах. «Надо понимать, что люди бывают с различной чувствительностью. У кого-то может быть чувствительность к резким запахам. То есть не к самому препарату, а к резкому запаху. Такая же реакция может быть, например, на резкие духи. У некоторых людей это может спровоцировать мигрень», - предупредил Водовозов.

Специалист уточнил, что сертифицированные репелленты не наносят вреда человеку, если их правильно использовать. Токсиколог указал, что средства для обработки кожи не должны попадать на слизистые губ, глаз, носа.