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Общество

Токсиколог рассказал об опасности средств от насекомых

22.06.2021 08:52|ПсковКомментариев: 0

Опасность для человека представляет не само средство для отпугивания насекомых, а побочные продукты, которые возникают при его применении. Об этом 22 июня рассказал токсиколог Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik, пишут «Известия».

Он указал на опасность спиралей против комаров, которые с помощью дыма отгонять комаров. Эксперт напомнил, что использовать их можно только на открытом воздухе.

«Если их сжигать дома, то будут неприятные продукты горения. Они будут накапливаться, вызывать головную боль и все такое прочее. Летального исхода не будет, но вы будете плохо себя чувствовать, причем из-за продуктов горения, а не самого репеллента», - рассказал специалист.

Также Водовозов посоветовал устанавливать фумигаторы подальше от места сна, чтобы избежать реакции на запах. «Надо понимать, что люди бывают с различной чувствительностью. У кого-то может быть чувствительность к резким запахам. То есть не к самому препарату, а к резкому запаху. Такая же реакция может быть, например, на резкие духи. У некоторых людей это может спровоцировать мигрень», - предупредил Водовозов.

Специалист уточнил, что сертифицированные репелленты не наносят вреда человеку, если их правильно использовать. Токсиколог указал, что средства для обработки кожи не должны попадать на слизистые губ, глаз, носа.

Теги: #здоровье #насекомые
Источник: Псковская Лента Новостей
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