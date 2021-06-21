Общество

В России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин

Правительство РФ подготовило положительный отзыв на инициативу о наказании за выброс мусора из машин. Как сообщает «Российская газета», данную инициативу разработали Мосгордума и Мособлдума.

Если на камеру попадет владелец легкового авто, выбрасывающий мусор в неположенном месте, ему будет выписан штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового - 100 тысяч рублей. Если правонарушение повторится - 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно, уточнил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Разработчики проекта уверены, что использование фото- и видеофиксации поможет инспекторам экологического надзора осуществлять эффективный контроль одновременно за множеством территорий.

По данным издания, «повышенные штрафы будут грозить и тем, кто мусорит в лесах, и тем, кто не донес ведро с мусором до контейнеров в дачном поселке». Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать.