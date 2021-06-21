Общество

Эхо войны звучит с каждой найденной гильзой — администрация Псковской области

Администрация Псковской области обратилась к жителям региона в День памяти и скорби. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, задача нынешнего поколения — сохранить память о Великой Отечественной войне.

«22 июня — один из самых трагичных дней в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад страшное слово "война" ворвалось в мирную жизнь людей. В этот день мы вспоминаем те тяжелейшие испытания, которые выпали на долю наших соотечественников, земляков и родных. Именно здесь, на Псковской земле, берет свое начало легендарный Партизанский край, здесь были совершены подвиги, вошедшие в историю. И здесь нашли свой последний приют тысячи защитников Отечества со всей территории бывшего Советского Союза», - отметили в администрации.

Во время войны Псковская область потеряла 150 тысяч жителей. «До сих пор, спустя 80 лет, наши поисковые отряды находят останки воинов и мирных жителей, всех тех, кто отдал свою жизнь, но так и не покорился врагу. Эхо войны еще близко, оно звучит с каждой найденной гильзой, неразорвавшейся миной, каждым обнаруженным новым захоронением», - продолжили в администрации.

«Наша задача — сделать все возможное, чтобы сохранить эту память о Великой Отечественной войне и пронести ее через года, чтобы будущие поколения всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшней мирной и счастливой жизнью. Вечная память воинам, павшим за освобождение Псковской земли. И низкий поклон ветеранам за героический ратный подвиг и самоотверженный мирный труд, за ваше беззаветное служение Родине! Честь и слава защитникам нашего Отечества!» - добавили в администрации региона.