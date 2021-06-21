Общество

Суд признал недействительным контракт на устройство детской площадки в Великих Луках

Арбитражный суд признал недействительными торги и муниципальный контракт на устройство детской площадки в городе Великие Луки. Это произошло после проверки соблюдения требований закона при заключении муниципальных контрактов в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура выяснила, что управление ЖКХ администрации города в нарушение требований законодательства о закупках и о защите конкуренции незаконно заключило с индивидуальным предпринимателем контракт на устройство детской площадки в парковой зоне в районе Летней эстрады. При этом предполагаемые добросовестные участники лишились возможности участия в торгах.

В результате таких неправомерных действий бюджет города понес ущерб в размере более 3,5 миллионов рублей.

Заместитель прокурора области обратился в суд с исковым заявлением о признании недействительными торгов на право заключения контракта на устройство детской площадки, муниципального контракта по ее устройству и применении последствий недействительности сделки.

По результатам рассмотрения иска Арбитражный суд Псковской области признал сделку ничтожной и обязал муниципальное предприятие вернуть индивидуальному предпринимателю игровой комплекс, а последнему - муниципальному учреждению денежные средства в указанном размере.