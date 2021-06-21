Общество

Евгений Минченко: Вакцина не спасает от заражения COVID-19, но делает его менее вероятным

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко на своей странице в Facebook рассказал о своем опыте вакцинации от коронавируса.

«Я вакцинировался "Спутником" в феврале-марте 2021, - отметил он. - В апреле пошел сдавать предоперационные анализы (плановый ремонт колена - последствия спортивных травм), на КТ выявили поражение легких 15%, в крови антитела М. Симптомов никаких не было. Если бы не сдавал анализы, не узнал бы, что столкнулся с ковидом».

Через месяц после этого антител G практически не было, продолжил он. «Но организм полностью восстановился - легкие, как у космонавта», - заметил политолог.

«И вот теперь вдруг резкий скачок антител G. Антител M нет, ПЦР чистый. Рискну предположить, что организм снова столкнулся с уже знакомым вирусом и оперативно выработал антитела, защитившись, - написал Евгений Минченко. - Выводы: вакцина не спасает от заражения, но делает его менее вероятным, а течение болезни более легким. Уровень антител G не является релевантным показателем - важно не то, сколько их у вас сейчас, а насколько организм научился их оперативно вырабатывать».