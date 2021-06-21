Экоцентр может появиться в Псковской области

Торговая сеть «Пятерочка» и компания «Procter & Gamble» запустили совместную федеральную акцию «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел», цель которой — сделать путь к ответственному потреблению в России еще более простым и удобным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе торговой сети.
Часть средств от продаж продукции бренда «Procter & Gamble» в размере 3 миллионов рублей пойдет на создание экоцентра в одном из городов России, который выберут с помощью народного голосования.
Организаторы акции планируют открыть экоцентр осенью. В нем будет функционировать пункт приема и сортировки разных видов вторсырья для последующей переработки. Также центр станет пространством для проведения мероприятий и фестивалей на экотематику. Чтобы способствовать открытию современного экоцентра в своем городе, необходимо до 31 июля 2021 года приобрести в любой «Пятерочке» товар, участвующий в акции, и затем проголосовать на сайте. Таким образом, каждый сможет внести свой вклад в развитие инфраструктуры по сбору и переработке отходов в своем городе.
Послом экологической кампании «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел» стала певица Глюкоза, которая разделяет философию ответственного потребления и принимает активное участие в экологических форумах и проектах. Она снялась в ролике в поддержку акции. В рамках кампании в магазинах также будут размещены специальные информационные материалы с QR-кодом, перейдя по которому, потребитель узнает, как сделать процесс покупки в магазине более экологичным.
Кроме того, все участники акции получают шанс выиграть электросамокат, а за покупку от двух продуктов P&G можно получить многоразовые сумки для продуктов в эксклюзивном дизайне от Глюкозы.
По словам старшего директора по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию «P&G» в Восточной Европе Руслана Ноздрякова, компания «Procter & Gamble» уже давно является лидером в сфере ответственного потребления, ежедневно работая над тем, чтобы их проекты были источником позитивных перемен.
С полными условиями участия в акции, ее сроками и способами получения призов можно увидеть на сайте.