Общество

Экоцентр может появиться в Псковской области

Торговая сеть «Пятерочка» и компания «Procter & Gamble» запустили совместную федеральную акцию «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел», цель которой — сделать путь к ответственному потреблению в России еще более простым и удобным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе торговой сети.

Часть средств от продаж продукции бренда «Procter & Gamble» в размере 3 миллионов рублей пойдет на создание экоцентра в одном из городов России, который выберут с помощью народного голосования.

Организаторы акции планируют открыть экоцентр осенью. В нем будет функционировать пункт приема и сортировки разных видов вторсырья для последующей переработки. Также центр станет пространством для проведения мероприятий и фестивалей на экотематику. Чтобы способствовать открытию современного экоцентра в своем городе, необходимо до 31 июля 2021 года приобрести в любой «Пятерочке» товар, участвующий в акции, и затем проголосовать на сайте. Таким образом, каждый сможет внести свой вклад в развитие инфраструктуры по сбору и переработке отходов в своем городе.

Послом экологической кампании «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел» стала певица Глюкоза, которая разделяет философию ответственного потребления и принимает активное участие в экологических форумах и проектах. Она снялась в ролике в поддержку акции. В рамках кампании в магазинах также будут размещены специальные информационные материалы с QR-кодом, перейдя по которому, потребитель узнает, как сделать процесс покупки в магазине более экологичным.

«"Procter & Gamble" с "Пятерочкой" придумали отличную акцию с очень понятным и, главное, простым посылом: каждый день каждый из нас может внести свой вклад в сохранение планеты, причем путь к ответственному потреблению не такой долгий, как может показаться на первый взгляд. Я уверена, что вопрос экологии и сохранения окружающей среды волнует большинство россиян. Просто далеко не все понимают, что экологичные привычки - это просто. Именно поэтому мы и решили немного помочь нашим покупателям: советом, простой инструкцией и, конечно, собственным примером», — комментирует старт экологической кампании певица Глюкоза.

Кроме того, все участники акции получают шанс выиграть электросамокат, а за покупку от двух продуктов P&G можно получить многоразовые сумки для продуктов в эксклюзивном дизайне от Глюкозы.

«"Пятерочка" на своем примере показывает, как бизнес может заботиться об экологии. Например, для производства корзин в новых магазинах мы используем переработанный пластик, отправляем на переработку отходы, которые образуются в результате ежедневной деятельности магазинов, внедряем систему "умный магазин", которая сокращает энергопотребление в торговых точках. И, конечно же, мы стремимся вовлечь гостей, создавая больше возможностей для ведения экологичного образа жизни. Так, в нашем мобильном приложении можно отказаться от печати чека, заменив его на электронный. Мы стремимся сформировать полезные привычки у россиян, стимулируя их совершать простые действия на благо всей планеты. Наша совместная акция с "P&G" – это вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, которую так важно развивать особенно в небольших городах», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

По словам старшего директора по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию «P&G» в Восточной Европе Руслана Ноздрякова, компания «Procter & Gamble» уже давно является лидером в сфере ответственного потребления, ежедневно работая над тем, чтобы их проекты были источником позитивных перемен.

«Мы видим, как охотно покупатели отзываются на наши инициативы: например, сдают пластик на переработку и выбирают более экологичные товары. Общество становится все более осознанным, понимая, что будущее планеты целиком и полностью зависит от того, как мы ведем себя сегодня. Конечно, на нас, как на представителях бизнеса, лежит огромная ответственность за экологию, но без поддержки потребителей в этом деле обойтись невозможно. Совместная с "Пятерочкой" кампания — это наш призыв объединить усилия ради благополучия будущих поколений», — подчеркнул Руслан Ноздряков.

С полными условиями участия в акции, ее сроками и способами получения призов можно увидеть на сайте.