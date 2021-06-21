Общество

Диораму «Первые дни войны» представили в Дновском культурном центре

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин оценил открывшуюся в Дновском районном культурном центре диораму в память о начале войны. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем события 22 июня 1941 года. Ровно 80 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, одна из самых кровопролитных войн в истории. Мы свято чтим память о подвигах, мужестве и доблести красноармейцев, тружениках тыла, и всего советского народа. И сегодня главная обязанность каждого из нас - сохранить и донести правду о военном прошлом страны до нашего подрастающего поколения, не допустив искажения фактов. Рассчитываю, что этому будут способствовать в том числе и такие проекты, как диорама "Первые дни войны"», - прокомментировал Юрий Сорокин.



Парламентарий добавил, что диораму впервые представили общественности в музейно-выставочном центре Дновского районного культурного центра. Диорама изображает сцену прихода немцев в одно из советских сел в годы Великой отечественной войны. Ее автором стал Андрей Егоров.

«Многие называют его местным "левшой", - настолько искусно и точно он создает свои работы. Эта диорама выполнена в масштабе 1:35, над ней мастер трудился 3 года. Работа получилась очень масштабная, с множеством мельчайших деталей, которые возможно рассмотреть только с помощью лупы», - добавил Юрий Сорокин.





По словам политика, диораму можно назвать по-настоящему уникальной. Сейчас она доступна всем желающим в дновском музейном центре.

«Ранее с просьбой поддержать мастера ко мне обратились представители областного Совета ветеранов, и я с радостью откликнулся, оказав финансовую поддержку этому историческому проекту. Рассчитываю, что эта инсталляция вызовет интерес у жителей и внесет свою лепту в сохранение исторической памяти», - подчеркнул Юрий Сорокин.