Общество

Глава Псковского района: Помощь наших социальных партнеров достойна высокой оценки

«Помощь наших социальных партнеров достойна высокой оценки», - подчеркнула в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова, рассказывая о вкладе социальных партнеров в развитие муниципалитета.

«С заводом "Титан-Полимер" мы начали работать еще в прошлом году. Масштабы сотрудничества нарастают, и уже есть первые результаты. В этом году в деревне Тямша за счет спонсорской помощи завода проводятся два крупных ремонта: подходит к концу ремонт дома культуры и начинается ремонт ФАПа. Это тоже большой проект и значительные вложения», - рассказала Наталья Федорова. Для местных жителей реализация подобного рода проектов - «это реальное подтверждение слов делом», подчеркнула она.



В числе социальных партнеров Псковского района она также перечислила ПАО «Газпром», на средства которого был построен стадион на территории Моглинской школы. На площадке теперь есть футбольное поле, баскетбольная и волейбоольная площадки, беговые дорожки, небольшие трибуны, яма для прыжков. «Для меня как для выпускницы Моглинской школы видеть это современное спортивное сооружение - большая радость, особенно если учесть, что пришкольная территория там не менялась лет 30. Все очень благодарны губернатору Михаилу Юрьевичу и представителям "Газпрома"», - отметила Наталья Федорова.



Кроме того, глава Псковского района выразила благодарность предприятию «ОСКО-Инвест», которое в прошлом году открылось в Середкинской волости и уже не раз помогало муниципалитету. «Модульное здание почты возникло только благодаря этой новой компании. С ее помощью реализуются и другие социальные проекты - ремонт воинских захоронений, небольшие проекты по оказанию социальной помощи», - пояснила глава района.



В завершении Наталья Федорова поблагодарила социальных партнеров Псковского района за помощь и выразила надежду на долгосрочное сотрудничество.