Общество

Более 100 проверок оружия провели в Псковской области за неделю

108 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 14 по 20 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

За указанный период выявили 31 административное правонарушение, изъяли 8 единиц гражданского оружия.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства (за 30 суток до окончания действия разрешения).

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%.