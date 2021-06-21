Общество

Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до 446

Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до 446. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус. По состоянию на утро 22 июня в регионе от коронавируса скончались еще 4 человека.

Напомним, 21 июня в Псковской области зафиксировано 75 новых случаев коронавируса. Выздоровели 39 человек. Проведено 948 исследований на новую инфекцию. За весь период пандемии на территории региона сделали 407 214 тестов на COVID-19, подтвердились 38 903 случая заражения, выздоровели 33 089 человек.