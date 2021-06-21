Общество

«Горводоканал» приглашает на работу новых сотрудников

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» - одно из самых крупных жизнеобеспечивающих и социально значимых предприятий Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МП, деятельность предприятия направлена на обеспечение качества жизни населения, экологической устойчивости региона Псковско-Чудского водоема, повышения уровня социально-экономического развития города, создание условий и инфраструктуры для инвестиционной деятельности.

В рамках проекта ER 29 «Повышение качества общих водоемов за счет снижения на них нагрузки от загрязнений со стороны коммунальных канализационных систем городов и сельской местности на территории программы (Псковская область и юг Эстонии)» предприятие заключило договор на приобретение новой комбинированной машины. Также создается система мониторинга канализационных сетей города, которая позволит заблаговременно прогнозировать различные аварийные ситуации на сетях канализации и принимать превентивные меры для недопущения изливов сточных вод на улицы Пскова.

В связи с организацией круглосуточной, эффективной работы аварийно-диспетчерской службы на сетях канализации «Горводоканал» приглашает на работу новых сотрудников. В настоящее время «Горводоканалу» требуются:

слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда – заработная плата 23 800 рублей;

слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда – заработная плата 27 200 рублей;

слесарь ремонтник 5 разряда – заработная плата 27 200 рублей;

водитель автомобиля – заработная плата 23 000 рублей.

Официальное трудоустройство, все социальные гарантии.

Телефон отдела кадров: 79-20-20, 79-20-21.