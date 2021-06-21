Общество

Виктора Почернина предложили наградить медалью «За заслуги перед Псковом»

Вопрос о награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» обсудили депутаты Псковской городской Думы на комитете по правовым вопросам и развитию местного самоуправления.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, коллектив Псковского хлебокомбината в составе шестиста человек выступил с инициативой наградить почетной медалью генерального директора Виктора Почернина за заслуги в области пищевой индустрии на территории Пскова, за многолетний добросовестный труд и существенный вклад в развитие города и в связи с 75-й годовщиной образования предприятия.

Руководящую должность Виктор Почернин занимает с 1993 года, то есть на протяжении 28 лет.

Депутаты рекомендовали главе Пскова вынести вопрос на предстоящую сессию городской Думы и принять решение путем тайного голосования.