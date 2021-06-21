Общество

Траурный митинг прошел на «Линии Сталина» в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов 22 июня, в День памяти и скорби, посетили мемориальный комплекс «Линия Сталина» Военно-исторического музея-заповедника, который расположен в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к монументу, установленному в честь воинов Советской Армии. К торжественной церемонии присоединились руководство муниципального образования, Военно-исторического музея-заповедника, участники поискового объединения «След Пантеры», военнослужащие.

Собравшиеся почтили память павших бойцов и жертв мирного населения минутой молчания. Траурный ритуал прошел одновременно на территории всей страны.

Отметим, к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны в регионе пройдет около 170 мероприятий во всех муниципальных образованиях региона. У монументов в память о трагических событиях в населенных пунктах в этот день состоятся торжественно-траурные мероприятия, церемонии возложения цветов к мемориалам и воинским захоронениям, выставки, уроки памяти и мужества, историко-краеведческие программы, беседы и патриотические акции.