Отстранение непривитых сотрудников от работы противоречит Трудовому кодексу — Николай Рассадин

Бизнесмен, гендиректор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин не готов отправлять домой своих подчиненных, которые не привились от коронавируса. На его взгляд, это сложно юридически, так как не регулируется Трудовым кодексом страны, и может для работодателя выйти боком. Свое мнение на этот счет он высказал в беседе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Разрешать эту юридическую коллизию, по мнению Николая Рассадина, должны органы федеральной власти. «Власть может внести изменения в Трудовой кодекс РФ, чтобы работодатель в данной ситуации не оказался крайним. Пока этого не будет сделано, никто не будет заниматься этой ерундой, отстраняя сотрудников от работы, тем более без сохранения оплаты труда», - убежден бизнесмен.
«Как я могу отстранить человека, который работает у меня по договору? Нет такого в Трудовом кодексе. Эти действия, с моей точки зрения, не совсем легитимны, и, пока это не будет урегулировано Трудовым кодексом, мало кто из работодателей так будет поступать», - добавил Николай Рассадин.